В Сургуте нашли способ резко снизить стоимость строительства жилья

Соревнования по строительству снежных хижин (иглу) пройдут в Сургуте в районе лыжной базы "Снежинка" 11 марта. Как сообщает портал ugra-news.ru, подобные соревнования уже проводились в прошлом году командами рабочей молодежи структурных подразделений "Сургутнефтегаза" в поселке Нижнесортымский. В этом году нефтяники, как более опытные, выступят в качестве соорганизаторов и судей.

Если верить Википедии, иглу (не путать с Иркутским государственным лингвистическим университетом) - это зимнее жилище эскимосов. Оно представляет собой куполообразную постройку диаметром 2-4 метра и высотой около двух метров из уплотненных ветром снежных или ледяных блоков. Свет в иглу проникает прямо через снежные стены, хотя иногда устраиваются окна из тюленьих кишок или льда. Внутреннее помещение обычно застилается шкурами, иногда шкурами покрываются и стены.Для обогрева жилища и дополнительного его освещения используются плошки-жирнеки. В результате нагревания внутренние поверхности стен оплавляются, но стены не тают, так как снег легко выводит избыточное тепло из хижины наружу.

Поэтому в хижине может поддерживаться комфортная для жизни человека температура. Кроме того, снежная хижина впитывает изнутри излишнюю влагу, в результате чего в хижине достаточно сухо.

Остается лишь догадываться, почему столь удобное (и дешевое) жилье до сих игнорировалось на тюменском Севере. Ведь в Сургуте, как утверждают в Интернете, зима начинается во второй половине октября и длится до середины апреля. Иначе говоря, снежными хижинами можно пользоваться по полгода! Все-таки не зря экономисты утверждают, что кризисы способствуют внедрению различных инноваций.