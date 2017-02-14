Работники сургутского банка ответили видеоблогеру рэпом

14:15 14 февраля 2017
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Видеоблогер Руслан Аларханов удивил сотрудников одного из сургутских офисов Сбербанк: зачитав рэп, он подал заявку на кредит.

Свое выступление Руслан прокомментировал в youtube:

Ребята, вот еще один рэп пранк, только уже в Сбербанке. Реакций было мало, так как это БАНК(( Но эмоций было очень много!

Сотрудники банка приняли вызов. "Мы всегда общаемся с клиентом на одном языке", - заявил управляющий Сургутским отделением Сбербанка Сергей Кузнецов и лично ответил Руслану в привычной для него манере:

Теги: творчество , банки , Сургут , Сбербанк
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