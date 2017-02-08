Программисты "рулят": обнародован Топ-10 самых дорогих вакансий января

Сайт HeadHunter составил рейтинг самых высокооплачиваемых тюменских вакансий, размещенных в январе. Вне конкуренции - программисты. Вероятно, по той причине, что они могут делать работу для любой точки планеты, не покидая пределов Тюмени. Полностью заветная десятка выглядит так:
|№
|Должность
|Предлагаемая з/п
|1
|Руководитель направления разработки
|от 131 000 руб.
|2
|Ведущий программист JS
|от 120 000 руб.
|3
|Директор розничной сети
|от 100 000 руб.
|4
|Агент в НПФ
|от 100 000 руб.
|5
|Специалист по негабаритным перевозкам
|от 100 000 руб.
|6
|Ведущий инженер ПТО
|от 100 000 руб.
|7
|Повар (4 разряд)
|от 90 000 руб.
|8
|Менеджер по продажам КИПиА
|от 90 000 руб.
|9
|Инженер технического надзора
|от 90 000 руб.
|10
|Клиентский менеджер
|от 70 000 руб.
По сравнению с прошлым годом, количество вакансий в Тюмени в январе увеличилось на 19%. Конкуренция составила 7,7 соискателей на одно место.
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