Программисты "рулят": обнародован Топ-10 самых дорогих вакансий января

15:00 08 февраля 2017
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cowcash.ru
| Фото: cowcash.ru

Сайт HeadHunter составил рейтинг самых высокооплачиваемых тюменских вакансий, размещенных в январе. Вне конкуренции - программисты. Вероятно, по той причине, что они могут делать работу для любой точки планеты, не покидая пределов Тюмени. Полностью заветная десятка выглядит так:

Должность Предлагаемая з/п
1 Руководитель направления разработки от 131 000 руб.
2 Ведущий программист JS от 120 000 руб.
3 Директор розничной сети от 100 000 руб.
4 Агент в НПФ от 100 000 руб.
5 Специалист по негабаритным перевозкам от 100 000 руб.
6 Ведущий инженер ПТО от 100 000 руб.
7 Повар (4 разряд) от 90 000 руб.
8 Менеджер по продажам КИПиА от 90 000 руб.
9 Инженер технического надзора от 90 000 руб.
10 Клиентский менеджер от 70 000 руб.

По сравнению с прошлым годом, количество вакансий в Тюмени в январе увеличилось на 19%. Конкуренция составила 7,7 соискателей на одно место.

Теги: зарплата , рейтинги , вакансии
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