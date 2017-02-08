Программисты "рулят": обнародован Топ-10 самых дорогих вакансий января

Сайт HeadHunter составил рейтинг самых высокооплачиваемых тюменских вакансий, размещенных в январе. Вне конкуренции - программисты. Вероятно, по той причине, что они могут делать работу для любой точки планеты, не покидая пределов Тюмени. Полностью заветная десятка выглядит так:

№ Должность Предлагаемая з/п 1 Руководитель направления разработки от 131 000 руб. 2 Ведущий программист JS от 120 000 руб. 3 Директор розничной сети от 100 000 руб. 4 Агент в НПФ от 100 000 руб. 5 Специалист по негабаритным перевозкам от 100 000 руб. 6 Ведущий инженер ПТО от 100 000 руб. 7 Повар (4 разряд) от 90 000 руб. 8 Менеджер по продажам КИПиА от 90 000 руб. 9 Инженер технического надзора от 90 000 руб. 10 Клиентский менеджер от 70 000 руб.

По сравнению с прошлым годом, количество вакансий в Тюмени в январе увеличилось на 19%. Конкуренция составила 7,7 соискателей на одно место.