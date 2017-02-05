Тюменская область поможет предприятиям выйти на международные рынки

Соглашение о сотрудничестве по вопросам экспортной деятельности подписали губернатор Тюменской области Владимир Якушев и генеральный директор "Российского экспортного центра" Петр Фрадков. Сотрудничество регионального правительства с центром позволит обеспечить поддержку и развитие экспорта местной продукции.

Как сообщили в областном департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства, в рамках соглашения планируется выстроить систему поддержки экспорта, обеспечить образовательную поддержку экспортеров, а также сформировать "единое окно", куда предприниматели смогут обратиться за консультацией по вопросам экспорта и господдержки.

Реализация соглашения будет способствовать выходу предприятий малого и среднего бизнеса на международные рынки и продвижению региональной продукции за рубежом, считают эксперты.