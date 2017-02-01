Равнение на Facebook: ВКонтакте тоже хочет монополизировать новую нефть

Источник изображения: olly.ru.

ВКонтакте подал в суд на компанию Double Data и Национальное бюро кредитных историй (НКБИ), требуя от них прекратить использование открытых данных пользователей соцсети для коммерческих целей. Как сообщает "Коммерсантъ", истец просит взыскать с обидчиков... по одному рублю. Ответчики считают иск проявлением конкурентной борьбы.

Согласно иску, НБКИ предлагает кредитным организациям сервисы на основе технологий, разработанных Double Data: они позволяют оценить кредитоспособность заемщиков по данным из ВКонтакте.

И не только кредитоспособность: американцы научились использовать социальную сеть для предсказания террористических актов.

Напомним, что ВКонтакте входит в холдинг Алишера Усманова, которому принадлежит еще и "Мегафон". А последний сам вышел в прошлом году на рынок продажи основанных на BigData решений для оценки платежеспособности заемщиков. Таким образом, холдинг заинтересован в том, чтобы лишить посторонних бесплатного доступа к своим BigData. Аналогичным образом в ноябре 2016 года Facebook запретил британской страховой компании Admiral Insurance использовать данные пользователей для страхового андеррайтинга.

Когда в 2012 году большие данные были названы новой нефтью, это казалось абстрактной красивой метафорой. А сейчас из-за доступа к BigData начинают разворачиваться такие конфликты, что метафора буквально на глазах наполняется смыслом. Еще не забыто, как Наталья Касперская в конце прошлого года предложила объявить все большие данные собственностью государства. Возможно, это стало бы не самым худшим вариантом.