"Наш регион" выделит гранты на реализацию лучших соцпроектов

Запсибкомбанк и Благотворительный Фонд развития города Тюмени сегодня, 1 февраля, запускают совместный конкурс социальных проектов "Наш регион". Мероприятие ежегодное, а 2017-й для него станет юбилейным: конкурс проводится в десятый раз.

Конкурс "Наш регион" учрежден Запсибкомбанком в 2008 году и является основной частью деятельности банка по финансовой поддержке социальных проектов. Функции по его подготовке и проведению выполняет Благотворительный фонд.

"За десять лет существования "Нашего региона" не один кризис волной прошёл по стране. И надо отдать должное Запсибкомбанку: невзирая на различные перипетии, банк сохраняет приверженность к системной благотворительности. Общий грантовый фонд за девять лет составил 10, 8 млн рублей. Год от года территория конкурса расширялась, поскольку география присутствия самого банка увеличивалась", - отметила исполнительный директор Благотворительного Фонда развития города Тюмени Вера Барова.

Цель конкурса "Наш регион" - поддержка гражданских инициатив на территории присутствия Запсибкомбанка. Участвовать в конкурсе могут некоммерческие организации (общественные организации, муниципальные учреждения) с проектами продолжительностью от 3 до 8 месяцев или проектами, являющимися частью долгосрочной программы.

"Стратегия развития современного бизнеса предполагает не только извлечение прибыли, но и социальную ответственность. ПАО "Запсибкомбанк" ведет активную общественную и спонсорскую деятельность. Очередной запуск благотворительного конкурса, направленного на поддержку соцпроектов и незащищённых слоёв населения на всей территории присутствия наших офисов, – яркое тому подтверждение. Осознание социальной ответственности – одна из важнейших ценностей банка, ведь развитие бизнеса зависит не только от рынка, но и социального климата регионов. Мы помогаем развиваться подрастающему поколению, заботимся о пенсионерах, поддерживаем культуру и спорт, создаем условия для адаптации людей с ограниченными возможностями, патронируем многодетные семьи",- рассказал вице-президент банка Андрей Сидоров.

Направления конкурса "Наш регион" в 2017 году:

1. "Живой город". Организация активной общественно полезной деятельности и содействие росту общественного участия в жизни местного сообщества, в сохранении и создании новой среды для жизни. Привлечение добровольцев всех возрастов к деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций. Поддержка проектов, конкурсов, мероприятий, посвященных Году экологии в России.

2. "Объединяя усилия". Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в интересах социально незащищенных граждан, инвалидов, многодетных, малообеспеченных семей, детей-сирот. Оказание услуг в сферах молодежной политики, социальной защиты населения, создание рабочих мест.

3. "Развитие и успех". Мероприятия по повышению финансовой грамотности населения. Проекты в области культуры и искусств. Организация спортивных мероприятий для различных категорий населения, поддержка физической культуры и спорта.

4. "Активное поколение". Социальная и профессиональная адаптация пожилых людей, обучение и переподготовка граждан пожилого возраста, создание условий для использования ими полученных или имеющихся знаний и навыков, в том числе в предпринимательской деятельности.

Более подробно ознакомиться с условиями конкурса и заполнить заявку вы можете на сайте Благотворительного Фонда развития города Тюмени.