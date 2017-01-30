Проезд в общественном транспорте Тюмени пока не подорожает

14:35 30 января 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Цена на проезд в тюменских автобусах и маршрутках остается прежней - 22 рубля.

В администрации города решили разработать систему формирования долгосрочного тарифа: в дальнейшем изменения в стоимости проезда будут зависеть от инфляции. Готовится соответствующая нормативно-правовая документация.

"Это понятный механизм, а сам уровень тарифа будет обоснован объективными экономическими предпосылками. это удобно и нам с точки зрения планирования, и жителям города", - сообщил в интервью телеканалу "Тюменское время" глава города Александр Моор.

Теги: общественный транспорт , глава администрации , тарифы , Александр Моор , администрация Тюмени
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2017