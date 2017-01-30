Проезд в общественном транспорте Тюмени пока не подорожает

Цена на проезд в тюменских автобусах и маршрутках остается прежней - 22 рубля.

В администрации города решили разработать систему формирования долгосрочного тарифа: в дальнейшем изменения в стоимости проезда будут зависеть от инфляции. Готовится соответствующая нормативно-правовая документация.

"Это понятный механизм, а сам уровень тарифа будет обоснован объективными экономическими предпосылками. это удобно и нам с точки зрения планирования, и жителям города", - сообщил в интервью телеканалу "Тюменское время" глава города Александр Моор.