Жители Увата оценили удобство потебительских кредитов от Запсибкомбанка

С момента открытия операционного офиса банка в Увате потребительскими кредитами воспользовались более двухсот селян.

"Эти показатели показывают, что потребительские кредиты от Запсибкомбанка – незаменимый финансовый инструмент в тех случаях, когда собственные средств не достаточно для реализации намеченных планов. Удобные и выгодные условия получения потребительских кредитов сельские жители оценитли по достоинству", - отметил начальник операционного офиса "Уватский" Игорь Неустроев.