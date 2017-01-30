Жители Увата оценили удобство потебительских кредитов от Запсибкомбанка

С момента открытия операционного офиса банка в Увате потребительскими кредитами воспользовались более двухсот селян.
"Эти показатели показывают, что потребительские кредиты от Запсибкомбанка – незаменимый финансовый инструмент в тех случаях, когда собственные средств не достаточно для реализации намеченных планов. Удобные и выгодные условия получения потребительских кредитов сельские жители оценитли по достоинству", - отметил начальник операционного офиса "Уватский" Игорь Неустроев.
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