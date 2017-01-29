Тюменский рыбзавод "Эра-98" активно расширяется

Рыбоперерабатывающий завод "Эра-98" в Тюменском районе наращивает производство, чтобы уже к концу 2017 года выйти на полную проектную мощность. Предприятие закупает современное оборудование и расширяет ассортимент выпускаемой продукции.

Как сообщили в управлении информационной политики администрации Тюменского района, на заводе стремятся соблюдать все технологические процессы, перепроверяют сырье, готовую продукцию. Современное оборудование позволяет наладить выпуск продукции с новыми характеристиками, в числе новинок предприятия - окунь горячего копчения, а также пресервы.

Генеральный директор завода Багаудин Ахильгов отмечает, что для производства используется преимущественно сырье российского производства, в том числе местное.

"С ХМАО и ЯНАО к нам поступает щекур, сырок, ряпушка, щука, язь, плотва. Из тюменских хозяйств Сладковского и Казанского районов – пелядь, карась и карп. В качестве своей продукции мы не сомневаемся, теперь дело за реализацией и эффективным сотрудничеством с федеральными сетями", – говорит руководитель предприятия.