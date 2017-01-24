В Запсибкомбанке проводятся свыше 66 тысяч банковских операций в сутки

Благодаря индивидуальному подходу к клиенту, комфортным условиям обслуживания, а также современным, практичным и удобным системам в Запсибкомбанке осуществляется более 66 тысяч банковских операций в сутки, из них 21 тысяча 950 операций (33% от общего потока операций) проводят корпоративные клиенты.

Все большей популярностью среди корпоративных клиентов пользуются системы дистанционного банковского обслуживания, которые позволяют комфортно и эффективно управлять денежными средствами через Интернет. Более 13,5 тысяч предприятий-клиентов банка пользуются преимуществами системы "ЗапСиб iNet". Корпоративные клиенты проводят 10 тысяч 600 операций в сутки дистанционно, что составляет 48% от количества проводимых операций юридическими лицами.

"Для Запсибкомбанка важно предлагать своим клиентам качественное и комфортное обслуживание: банк постоянно улучшает сервисы, расширяет их перечень, предоставляет клиентам больше возможностей и преимуществ. В 2017 году Запсибкомбанк будет продолжать развивать и совершенствовать продукты, услуги и сервисы, а также повышать качество клиентского обслуживания", - отметила директор дирекции корпоративного бизнеса Оксана Седых.