"Почта России" создала сервис для распространения бумажного спама

Тюменцам стал доступен сервис "Почты России" geo.pochta.ru. Как сообщает пресс-служба компании, ранее услуга работала в тестовом режиме в 14 городах. Это означает, что заказчики могли ею пользоваться только по приглашению и специальной регистрации - всего такой возможностью сумели воспользоваться 600 клиентов, из которых 40% пользователей являются индивидуальными предпринимателями. В настоящее же время "Геопочта" (именно так называется сервис) работает в большинстве городов с населением от 300 тысяч человек.

Суть услуги в том, что бизнесмен может сообщить об открытии своего магазина или точки обслуживания (спортивной секции, салона красоты, образовательных курсов, отделения банка и так далее) жителям близлежащих домов. На сайте "Почты России" можно самостоятельно выбрать географию доставки бумажной рекламной продукции, робот тут же посчитает объем охваченной аудитории и стоимость доставки. В случае согласия с условиями необходимо посетить почту только один раз, чтобы привезти тираж материала, остальное взаимодействие осуществляется дистанционно. Почтальоны доставят рекламную продукцию в течение нескольких дней; как уверяет почтовая служба, на вес уйдет не более 5 дней.

Безадресная рассылка информационных материалов по почтовым ящикам является популярным рекламным инструментом, особенно среди малого и среднего бизнеса, так как позволяет точечно охватить аудиторию в пределах одного города или района. При этом аналога предлагаемой "Почтой России" услуги в нашей стране до сих пор не было.