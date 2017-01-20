Предприниматели обсудят инвестклимат Тюменской области

Предпринимателям Тюменской области расскажут о мерах поддержки на ближайший год, оптимизации процедур по постановке на кадастровый учете, регистрации прав собственности и самих предприятий. Встреча пройдет в формате совета по улучшению инвестиционного климата.

Планируется, в ходе мероприятия замгубернатора Тюменской области Вадим Шумков расскажет его участникам о работе правительства Тюменской области по улучшению инвестиционного климата в рамках национального рейтинга АСИ, а также по целевым моделям улучшения инвестиционного климата, разработанным Агентством стратегических инициатив в рамках подготовки к заседанию Госсовета РФ в ноябре 2016 года. В мероприятии также примут участие руководители территориальных органов федеральной власти: Росреестра, кадастровой палаты и налоговой службы.

Встреча начнется в 15:00 31 января 2017 по адресу: улица Советская, 61, 2 этаж, конференц-зал. Подтвердить участие можно до 30 января 2017 года по тел. (3452) 55-66-50, email: ToropovaOV@72to.ru.