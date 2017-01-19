Samsung жив: суд решил пока не арестовывать руководителя компании

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Высказанные нами в понедельник опасения пока напрасны: суд Сеула отказался санкционировать арест вице-президента и фактического главы Samsung Electronics Ли Джэена, который обвиняется в лжесвидетельстве и даче взятки. Как сообщает Reuters, один из комментаторов южнокорейского портала Naver по этому поводу заявил, что "закон неодинаков для всех".

Впрочем сам Ли считает себя не преступником, а жертвой. Как он пояснил на процессе, взятку ему пришлось дать под давлением отправленной в отставку президента страны Пак Кын Хе. Впрочем, от общения с прессой наследник Samsung отказался.

Как бы то ни было, пока Ли на свободе, у противников iPhone сохраняется надежда, что в мире будут не только дорогие и претенциозные изделия от Apple, но и какая-то альтернатива.