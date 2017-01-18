Корпоративный бизнес выбирает Запсибкомбанк

Повышение лояльности клиента и поддержка высокого качества обслуживания является одними из стратегических ориентиров Запсибкомбанка. По итогам декабря 2016 года количество корпоративных клиентов банка превысило отметку в 25,5 тысячи, 20% из них обслуживаются в банке более десяти лет.

Клиентами банка являются крупнейшие предприятия таких отраслей, как строительство, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, машиностроение производство, а также бюджетные организаций и градообразующие предприятия.

При этом Запсибкомбанк сотрудничает с бизнесом любого масштаба и специально для малого и среднего предпринимательства в банке разработаны выгодные пакеты расчетно-кассового обслуживания и особые условия кредитования.

"Запсибкомбанк дорожит каждым клиентом и предлагает полный комплекс продуктов и услуг для комфортного обслуживания бизнеса, что позволяет расширить финансовые возможности клиентов. Широкая продуктовая линейка, индивидуальный подход клиенту и качественное обслуживание - в числе наших главных конкурентных преимуществ", - отметила директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.