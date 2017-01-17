Тюменцы недолюбливают Bentley

17:30 17 января 2017
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www.autostat.ru
| Фото: www.autostat.ru

Продав в России в прошлом году 318 машин, Bentley улучшил свои предыдущий годовой показатель на 53%. Об этом свидетельствует исследование аналитического агентства "АВТОСТАТ".

К сожалению, в десятку российских регионов, куда компания продала больше всего своих автомобилей, Тюменская область не вошла. В то же время за честь области постояли северяне: ХМАО удалось включиться в борьбу за 8-10 места с Северной Осетией и Башкирией. Для этого жителям Югры пришлось приобрести целых три автомобиля! Около 65% объема реализации новых Bentley суммарно приходится на Москву и Подмосковье (205 штук). 

Теги: статистика , ХМАО , автомобили
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