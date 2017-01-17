Крупнейший молочный комплекс откроют в Тюменской области в 2017 году

В Голышмановском районе завершен первый этап комплектации поголовьем нового молочного комплекса ГК "Дамате" и компании Danone. На ферму поставлены 3100 коров голштино-фризской породы из Голландии и Германии. Новое стадо состоит из телок 6-12 месяцев, а также нетелей со сроками стельности до шести месяцев. Первое молоко ожидают на ферме уже в марте 2017 года.

Всего новый молочный комплекс рассчитан на 4600 голов. Вторая часть поголовья будет завезена на ферму в апреле-мае текущего года.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, комплекс планируется полностью сдать уже в июле. До конца года предприятие планирует произвести 4,8 тысяч тонн молока, из которых 4,3 тысячи тонн – молоко высшего сорта. Оно будет отправлено на перерабатывающие заводы компании Danone.

После выхода на полную мощность комплекс будет производить порядка 40 тысяч тонн молока в год. Предприятие станет крупнейшим производителем молока-сырья в регионе.