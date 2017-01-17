Верховный суд прислушался к просьбе тюменца его обанкротить

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Вчера Верховный суд рассмотрел дело № А70-14095/2015, в котором руководитель и владелец тюменской компании "ИНЖ МАРК ПРОЕКТ" Александр Волков просил признать себя банкротом. Дело началось в октябре 2015 года, в апреле прошлого года арбитражный суд Тюменской области отказал Волкову, ибо тот "не преследует цель соразмерного удовлетворения требований кредиторов".

Как уже сообщал NewsProm.ru, вердикт суда вызвал среди юристов недоумение, хотя и полностью соответствует практики судов: они изыскивают различные предлоги, чтобы не признавать гражданина банкротом. В итоге Волкову пришлось дойти до высшей судебной инстанции России, решение которой должно было стать прецедентным (недаром процессу уделили внимание "Ведомости").

Вчера состав судебной коллегия Верховного суда по экономическим спорам под председательством Ивана Разумова отменил судебные акты нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение. Мотивировочной части решения пока нет. По информации портала "Закон.ru", вопросов присутствующим судьи не задавали и вынесли решение "после непродолжительного совещания".

Как сообщил на своей странице в соцсетях тюменский юрист Олег Дубровин, с его точки зрения, основанием для отмены судебных актов стало то, что отсутствие у должника имущества не является препятствием для банкротства, и он считает эту позицию правильной.

Что еще считает правильным Дубровин.