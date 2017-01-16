Запсибкомбанк продлевает спецпредложение по оформлению банковской гарантии

В самый разгар сезона проведения конкурсов и тендеров Запсибкомбанк сообщил о продлении специального предложения на оформление беззалоговой банковской гарантии.

Корпоративным клиентам Запсибкомбанк предлагает оформить беззалоговую банковскую гарантию на выгодных условиях c комиссионным вознаграждением от 2,0% от суммы гарантии. Банк предоставляет все виды банковских гарантий, которые можно оформить без залога. Порядок оплаты комиссии клиент выбирает сам – единоразово, ежемесячно или по графику. Подробную информацию можно узнать здесь.

"В новом году Запсибкомбанк продолжает дарить подарки корпоративным клиентам. Оформление гарантии по специальным условиям – это возможность в полной мере ощутить выгоду от партнерских отношений с банком. В 2017 году Запсибкомбанк планирует и дальше радовать своих клиентов выгодными предложениями для развития бизнеса", - прокомментировала специальное предложение по беззалоговым банковским гарантиям директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

Напоминаем, что получить полную консультацию по условиям оформления банковской гарантии Вы можете без обращения в банк,подав заявку на звонок кредитного специалиста на сайте банка прямо сейчас.