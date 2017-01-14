Тюменский рыбозавод переходит на новый техрегламент

Новый технический регламент внедряют на тюменском рыбоперерабатывающем заводе "Эра-98", благодаря которому на предприятии будут закреплены технические характеристики на всех этапах производства – от получения сырья до изготовления готового продукта, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Пищевая промышленность всех стран Таможенного союза подчиняется единому техническому регламенту по безопасности. Но каждое производство имеет свои особенности, поэтому разрабатываются и принимаются отраслевые технические регламенты. Регламент по рыбной продукции разрабатывался в Казахстане. В октябре 2016 года его приняли, но вступит в силу он только в этом году", – рассказала главный технолог, эксперт по сертификации рыбы, нерыбных объектов промысла и продуктов из них "Эры-98" Елена Абашева.

Производители рыбной продукции прошли обучение в столице, познакомились с особенностями техрегламента в первоначальном виде. Пока новый документ дорабатывается и корректируется, а когда будет принят – подлежит неукоснительному исполнению.

Тюменцы, по словам эксперта, уже сейчас готовятся подчиняться не только общему регламенту, но и своему вертикальному нормативу с жестким стандартом, основанном на 70 принципах. Более того, по внутренним правилам рыбопереработчиков "Эры-98" смежные производства смогут проводить внутренний аудит качества работы партнеров.