В 2016 году больше других тюменцев могли заработать представители трех сфер

Больше всех в минувшем году в Тюмени могли заработать люди на руководящих должностях, строители и водители. Согласно исследованию сайта Зарплата.ру, обещанные средние зарплаты таких специалистов составляли 56, 68 и 42 тысячи рублей соответственно.

За минувший год выросла зарплата у работников сферы промышленности (с 32 до 38 тысяч), рабочего персонала (с 32 до 36 тысяч) и водителей (с 36 до 42 тысяч). Зарплаты в других сферах существенно не изменились.

За 2016 год в столице Тюменской области появилось больше вакансий для рабочего персонала (на 9%) и водителей (на 7%). В остальных сферах предложения уменьшились на 15–20%. Прежним осталось число вакансий для руководителей - за месяц можно было найти порядка сотни предложений.