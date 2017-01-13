Заявления в ЗАГС дешевле оформить с помощью Интернета

Жители Тюменской области, вступающие в брак, могут подать заявления в ЗАГС в любое удобное время через портал госуслуг. Выбрать дату и время свадьбы заявители могут не ранее, чем за шесть месяцев.

Как сообщили в областном управлении ЗАГС, с начала 2017 года услугой в электронном виде воспользовались 33 пары. Для них, а также тех, кто подаст заявления и уплатит госпошлину через портал государственных и муниципальных услуг, действует скидка 30%. Вместо 350 рублей нужно будет заплатить 245 рублей.

Соответствующие поправки в законодательство вступили в силу 1 января 2017 года.