Более 10 000 пенсионеров открыли пенсионную карту Запсибкомбанка

Все больше представителей старшего поколения выбирают удобный, выгодный и надежный способ получения пенсии - на банковскую карту.

Уже более 10 000 пенсионеров с помощью пенсионной карты Запсибкомбанка оплачивают коммунальные платежи, телефонную связь и иные услуги, рассчитываются за покупки в магазинах.

Получить такую карту в Запсибкомбанке можно бесплатно. Держателю не придется платить и за такие бесплатные сервисы, как:

смс-уведомления о зачислениях и расходовании средств по карте с сервисом "Мобильный банк";

"Интернет-банк";

подключенная программа лояльности "Бонусы", когда часть потраченных средств возвращается обратно;

дополнительный доход 4,5% годовых на остаток денег на карте;

дополнительная карта.

"Запсибкомбанк с уважением относится к старшему поколению. Пенсионная карта выдается пенсионерам совершенно бесплатно. Деньги на пенсионную карту поступают в день перечисления средств Пенсионным фондом. Вам не нужно стоять в очереди или ждать почтальона. На остаток средств на карте начисляется 4,5% годовых, что позволяет каждый день получать дополнительный доход с пенсии. Оплачивая покупки картой, вы еще и возвращаете часть потраченных средств обратно на свой счет", - отметил заместитель директора Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Оформить карту можно в любом отделении Запсибкомбанка. Для этого нужно иметь при себе удостоверяющий личность документ и пенсионное удостоверение, либо другой документ, подтверждающий право на получение пенсии. Сотрудники банка ответят на все вопросы, а также помогут заполнить необходимые документы.