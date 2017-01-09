В Тюменской области появляются онлайн-кассы

Тюменские предприниматели начинают внедрять кассовые аппараты с функцией передачи информации о расчетах в электронном виде через интернет в адрес налоговых органов, пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Как рассказала на состоявшейся в областной Думе встрече "Изменения в контрольно-надзорной деятельности Федеральной налоговой службы в отношении субъектов предпринимательства" начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по Тюменской области Любовь Кочеткова, с точки зрения государства ожидается легализация розничной торговли и сферы услуг, сокращение теневого оборота денежных средств и, соответственно, увеличение налоговых поступлений.

"Новый порядок дает преимущества и налогоплательщикам. Во-первых, это регистрация на сайте ФНС России, не предоставляя аппараты в налоговый орган, как это делалось ранее (договор с центром технического обслуживание и участие его специалистов становится необязательным). Во-вторых, практический отказ от проверок, так как оперативное получение информации о расчетах обеспечивает среду доверия. Проверки будут точечными, только в случае выявления нарушений. В-третьих, снижение ежегодных расходов на ККТ", - подчеркнула Любовь Кочеткова.

Кроме того, предприниматели получают инструмент, с помощью которого можно в режиме реального времени следить за оборотами и лучше контролировать бизнес.

Переход произойдет поэтапно. С 1 февраля 2017 года регистрация ККТ будет осуществляться только по новому порядку. С 1 июля старый порядок прекратит свое действие -- в работе должны остаться только онлайн кассы. С 1 июля 2018 года новый порядок станет обязательным для предприятий сферы услуг, владельцев торговых автоматов, а также лиц, применяющих патент и единый налог на вмененный доход.