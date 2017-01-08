Тюменская область экспортировала товаров на 322 млн долларов в прошлом году

Экспортные поставки предприятий Тюменской области за 2016 год составили 322 миллиона долларов США - 45% от всего товарооборота. Основными группами товаров, которые вывозятся из региона, являются органические химические соединения, пластмассы и древесина.

По информации газеты "Тюмeнская облaсть сeгодня", за рассматриваемый период в зоне деятельности Тюменской таможни ВЭД осуществляли 139 хозяйствующих субъектов, 64 из которых совершали таможенные операции на экспорт.

В число основных внешнеторговых партнеров Тюменской области входят Нидерланды, Финляндия, Турция, Бельгия и Польша.

"Для совершенствования таможенного администрирования утверждена дорожная карта, которая призвана упростить порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу как при ввозе, так и при вывозе", - отметила начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Тюменской таможни Елена Костян.