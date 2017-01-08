Тюменский "Стеклотех" готов к заказам любой сложности

Тюменский завод стеклотары "Стеклотех" расширил ассортимент выпускаемой продукции в 2016 году на 6 видов. Компания готова к заказам любой сложности – профессионализм кадров и модернизированное оборудование позволяют выгодно конкурировать на рынке, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"На достигнутом не останавливаемся. Конечно, самыми сложными бывают эксклюзивные заказы, поэтому работаем с дизайном и, каким бы он ни был сложным, стараемся воплотить задуманное в жизнь", - рассказала директор предприятия Елена Острягина.

В прошлом году на заводе, помимо традиционных винных, пивных и водочных бутылок, начали производить квадратную соусную. Кроме того, начали здесь работать и с производителями соков.

"В наступившем году, - поделилась руководитель "Стеклотеха", - будем рады сотрудничеству с нашими тюменскими предпринимателями, которые заходят на площадки двух индустриальных парков, расположенных на территории Тюменского района".