Тюменскую рыбу вскармливают продукцией местного производства

Открытие местного производства кормов для искусственного разведения рыбы позволило тюменским заводчикам снизить зависимость от импорта. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюмeнской линии" президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслан Цицкиев.

"Производство кормов для рыбы в России пока не особенно развито. Но мы производим основной объем корма для тилапии в Сладковском районе совместно с Абатским кормоцехом. В его состав входит 98 ингредиентов, но основное сырье - местного производства. Корм экологически чистый, никакой химии не используем", - рассказал он.

Кроме того, благодаря поддержке правительства Тюменской области, в 2016 году предприятие ввело в эксплуатацию крупнейший в Уральском федеральном округе завод по переработке рыбы в Тюменском районе.

"Развиваем нашу производственную площадку в Сладковском районе - завершаем строительство цеха по выращиванию стерляди и реконструируем завод по производству тилапии. Наша цель - увеличить объемы производства, поскольку тилапия горячего копчения полюбилась потребителю и пользуется большим спросом", - сообщил Руслан Цицкиев.