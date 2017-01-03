В Юргинском районе возвели фермы для выращивания индейки

В Юргинском районе Тюменской области на строительной площадке комплекса по выращиванию и переработке индейки уже возведено девять корпусов для выращивания птицы.

Как рассказал первый заместитель главы администрации Юргинского района, начальник отдела сельского хозяйства Александр Давыдов, в конце года на предприятии закупили оборудование стоимостью более 100 млн рублей, большую часть – для инкубатория.

По словам Давыдова, в феврале в инкубаторы заложат яйца, к лету появятся птенцы, а значит, что к концу года тюменцы уже смогут приобрести местную индейку на праздничный стол.

Производство будет представлять собой инкубаторий на 1,5 млн. яиц в год, четыре фермы для откорма, состоящие из девяти корпусов на 280 тысяч голов единовременного содержания птицы, цех первичной переработки индейки и пометохранилище. Планируется, что в 2017 году новое предприятие выпустит 4 млн. тонн продукции, а к концу 2018 года перейдет на проектную мощность - 10 тыс. тонн живой массы в год. На фабрику будут трудоустроены 460 человек, пишет "Тюменская линия".