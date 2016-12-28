Специалисты тюменского Россельхознадзора досмотрели более тысячи иностранок

Крупные партии племенного крупного рогатого скота досмотрены специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. Накануне нового года из Голландии для фермы ООО "Тюменские молочные фермы", расположенной в селе Усть-Ламенка Голышмановского района, автомобильным транспортом доставлено 985 голов КРС голштинской породы, в село Першино Заводоуковского района из Германии привезли 297 таких же нетелей для ООО "Першино".

Как отмечают специалисты, коровы голштинской породы популярны у местных фермеров и молокопроизводителей, поскольку являются самыми крупными среди животных молочных пород, не требовательны к условиям размещения и климатическим условиям.

Инспекторы Управления Россельхознадзора досмотрели живой груз и проверили ветеринарные сопроводительные документы на него. После этого "иностранки" были размещены на карантин для проведения необходимых диагностических исследований и других ветеринарных мероприятий, сообщает пресс-служба ведомства.