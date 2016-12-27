ОСАГО в Тюменской области прибыльно для страховщиков

Страховщики постоянно приучают общество к мысли о том, что ОСАГО не создает для них прибыли, поэтому тарифы надо увеличивать. Однако Российский союз автостраховщиков (РСА) составил по итогам 9 месяцев этого года рейтинг регионов с точки зрения мошенничества и убыточности по обязательному страхованию автогражданской ответственности. Из рейтинга видно, что у страховщиков не все так плохо, как они говорят.

Например, Тюменская область, которая занимает в рейтинге 50-е место, показывает уровень затрат на ОСАГО всего лишь в размере 55%. Здесь посчитаны и страховые выплаты, и расходы страховых компаний на осуществление деятельности (РВД). Иными словами, 45 копеек с каждого рубля сборов по ОСАГО на территории региона составляют прибыль страховых компаний. В целом по России уровень прибыли по ОСАГО равен 17 процентам.