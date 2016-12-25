Агрофирма КРиММ бьет рекорды

Для агрофирмы КРиММ Упоровского района 2016 год стал рекордным: урожай картофеля составил более 82 тыс. тонн, овощей – свыше 20 тыс. тонн. Высоким показателям не помешал даже жаркий и засушливый август, отметил гендиректор предприятия Геннадий Рязанов.

По словам руководителя агрофирмы, практически все цели удалось достичь. Хорошему урожаю способствовали внедренные поливочные системы, а также современные агротехнические решения и профессионализм сотрудников. Большим плюсом стало завершение строительства очередного овощехранилища вместимостью 10 тыс. тонн.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, КРиММ остается поставщиком картофеля для компании "ФритолейМануфактуринг" (ПепсиКо), которая производит чипсы. Это связано, по словам Геннадия Рязанова, со стабильным качеством производимой продукции.

"Для изготовления чипсов не каждые семена картофеля подойдут. Все должно быть близко к идеалу. К нему и стремимся. Сейчас определенные надежды связываем с новой линейкой продуктов в вакуумной упаковке"", - подытожил директор агрофирмы.