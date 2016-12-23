Запсибкомбанк наградили за повышение финансовой грамотности населения

Запсибкомбанк стал обладателем Национальной банковской премии в номинации "За активную работу по повышению финансовой грамотности". Церемония награждения под патронажем Ассоциации российских банков прошла в Москве.

Особое место в повышении финансовой грамотности занимает Запсибкомбанк-класс с социально-экономическим направлением в средней школе №5 города Нового Уренгоя. "Мы гордимся, что сотрудники Запсибкомбанка не только постоянно учатся чему-то новому, но и с радостью используют возможность делиться своими знаниями с нашими будущими коллегами или потенциальными клиентами. Мы надеемся, что выпускники Запсибкомбанка-класса будут успешными людьми в современном мире!", - прокомментировала директор Ново-Уренгойского филиала Жанна Маевская.

Национальная банковская премия, учрежденная в 2005 году, направлена на повышение престижа российской банковской системы и поощрение лучших ее представителей. Лауреатов премии определил экспертный совет и жюри, в состав которого входили независимые эксперты из числа признанных авторитетов на российском финансовом рынке.

"Нам очень приятно получить столь высокую награду, ведь в корпоративных ценностях Запсибкомбанка традиционно присутствует социальная ответственность. Мы понимаем, насколько важно финансовое образование, особенно среди молодежи. Со знаниями всегда легче принимать грамотные решения, минимизировать риски и повышать финансовую безопасность. Мы не останавливаемся на достигнутом и в 2017 году планируем запуск программы для повышения финансовой грамотности детей от 5 до 14 лет, но об этом уже в 2017 году",- рассказала начальник управления по связям с общественностью и рекламе Ирина Романенко.