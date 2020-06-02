Время летать на Радио Рекорд Тюмень!

Фотография предоставлена организаторами

Лето дарит нам самые яркие эмоции. И оно станет незабываемым для слушателей РАДИО РЕКОРД!

С 1 по 11 июня в эфире РАДИО РЕКОРД Тюмень ведущие утреннего шоу "Мега утро" Ярик и Настя разыграют полёт на параплане от FLY 72. Чтобы выиграть приз, слушателям понадобится смекалка и быстрота реакции. Ведь чтобы ответить верно на вопросы ведущих и попасть в финал акции, который состоится 11 июня, у участника будет всего 30 секунд.

Кстати, компанию победителю составит прекрасная половина утреннего шоу "Мега утро" - Настя Кириленко!

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