Тюменские музеи в период карантина запускают онлайн-трансляции мероприятий

В период действия в регионе режима повышенной готовности с 25 марта по 11 апреля любой желающий сможет увидеть онлайн-трансляции и видео мероприятий Тюменского музейно-просветительского объединения совершенно бесплатно.
Помимо тюменских музеев можно будет посмотреть трансляции исторического парка "Россия - моя история", Ялуторовского музейного комплекса и Тобольского историко-архитектурного музея заповедника.
Материалы будут появляться на страницах подразделений объединения в социальных сетях. Ознакомиться с подробным контент-планом можно по ссылке.
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