Тюменские музеи в период карантина запускают онлайн-трансляции мероприятий

Фото предоставлено пресс-службой ТМПО

В период действия в регионе режима повышенной готовности с 25 марта по 11 апреля любой желающий сможет увидеть онлайн-трансляции и видео мероприятий Тюменского музейно-просветительского объединения совершенно бесплатно.

Помимо тюменских музеев можно будет посмотреть трансляции исторического парка "Россия - моя история", Ялуторовского музейного комплекса и Тобольского историко-архитектурного музея заповедника.

Материалы будут появляться на страницах подразделений объединения в социальных сетях. Ознакомиться с подробным контент-планом можно по ссылке.