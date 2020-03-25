Тюменские музеи в период карантина запускают онлайн-трансляции мероприятий

09:58 25 марта 2020
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Фото предоставлено пресс-службой ТМПО

В период действия в регионе режима повышенной готовности с 25 марта по 11 апреля любой желающий сможет увидеть онлайн-трансляции и видео мероприятий Тюменского музейно-просветительского объединения совершенно бесплатно.

Помимо тюменских музеев можно будет посмотреть трансляции исторического парка "Россия - моя история", Ялуторовского музейного комплекса и Тобольского историко-архитектурного музея заповедника.

Материалы будут появляться на страницах подразделений объединения в социальных сетях. Ознакомиться с подробным контент-планом можно по ссылке.

Теги: Интернет , культура , музеи , соцсети , ТМПО
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