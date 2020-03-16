Drum Fest состоится на сцене "Торфяника"

15:00 16 марта 2020
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Фото: pixabay.com

Долгожданный концерт школы игры на барабанах Back Beat состоится на сцене Дома культуры и творчества "Торфяник". Мероприятие обещает быть очень впечатляющим.

В этот раз ученики школы готовят зрителям настоящее шоу. Drum Fest - под таким звучным названием пройдет концерт. Каждый ученик выйдет на сцену и сыграет свою подготовленную композицию. Такого разнообразия стилей и направлений еще не звучало в одном месте.

Концерт пройдет 27 марта в 19 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26). Вход на мероприятие 200 рублей, количество мест ограничено.

Интересующие подробности можно уточнить по телефону 8-902-812-30-24, а также в группах "Вконтакте" "Drum Beat" и школы игры на барабанах "Back Beat" (0+).

Теги: концерт , культура , музыка
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