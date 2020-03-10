Вокал-бэнд "Матрица" готовит эффектное шоу с участием тюменских артистов

Фото предоставлено организаторами

Вокал-бэнд "Матрица" представит грандиозное шоу на сцене Дворца культуры "Нефтяник" 11 марта в 19:00.

Группа, созданная в 2013 году, состоит из четырех мужских и четырех женских голосов. Художественным руководителем проекта является Ирина Бархатова, музыкальным руководителем – Татьяна Головина.

Вокал-бэнд "Матрица" - это яркие, молодые и энергичные ребята, творчество которых находит отклик в сердцах слушателей. Коллектив символизирует прогрессивную российскую молодежь, поэтому получает признание как среди ровесников, так и среди людей старшего поколения.

"Матрица" готовит уникальную программу с участием ансамблей студии современного вокала "Максимум", группы Livindup, Анастасии Русановой, группы "Джеззи", музыкантов Тюменского духового оркестра под руководством Тимура Бахрова, студентов кафедры эстрадного вокала ТГИК, цирковой студии "Икар", студии современного танца "Meret", проекта "Kruzo kids" и ВИА "Бархат". Зрителей ждет потрясающий вечер полюбившихся хитов и новых песен.

Билеты на вокальное шоу можно приобрести в кассах ДК "Нефтяник" и на сайте.