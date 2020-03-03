"Киновторник" для всех, кто в "Кароне"

Фото: сеть кинотеатров "Каро"

"Киновторник" — самая популярная среди жителей Москвы акция сети "КАРО", в рамках которой каждый вторник в кинотеатрах действуют специальные цены на все сеансы.

С 1 марта акция выходит на федеральный уровень и будет доступна во всех кинотеатрах "КАРО" в восьми городах России, но только для участников программы лояльности "КАРОНА". Для вступления в программу лояльности необходимо просто зарегистрироваться на сайте по ссылке.

В рамках акции стоимость билетов в кинотеатр "КАРО 6 Колумб" каждый вторник в течение всего дня составит 170 рублей.

"Мы запустили программу лояльности менее года назад, но уже значительно лучше смогли узнать наших постоянных гостей. Посетители "КАРО" привыкли чувствовать себя особенными, поэтому мы постоянно расширяем бонусную систему для участников программы и готовим действительно уникальные предложения, недоступные без регистрации в программе лояльности. В частности, зарегистрированные пользователи могут получать приглашения на закрытые премьеры со звёздами, сувениры от киностудий к релизам фильмов и многое другое. Теперь все обладатели карты лояльности "КАРОНА" смогут воспользоваться нашим новым выгодным предложением, и ходить в кино еще чаще в любой из наших кинотеатров", — отмечает Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети "КАРО".

Важное преимущество программы лояльности "КАРОНА" – индивидуальный подход. Каждый участник получает предложения, ориентированные на его вкусы и предпочтения – как в области новинок репертуара, так и в ассортименте кинобара. Программа действует по принципу кэшбека: при каждой покупке участникам начисляется определенный процент в виде баллов, которыми можно расплачиваться в магазине подарков. Все покупки фиксируются в личном кабинете участника: чем чаще гость ходит в кино, тем быстрее переходит с одного уровня программы на другой и, таким образом, может накапливать до 15%. Каждый уровень предоставляет новые персональные привилегии, а также специальные акции и бонусы.

Программа лояльности действует во всех кинотеатрах сети "КАРО" в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Самаре, Сургуте и Тюмени.

Ознакомиться с подробностями акции можно на сайте.

О сети кинотеатров "КАРО"

Сеть кинотеатров "КАРО", основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. На сегодняшний день "КАРО" является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России, которая управляет 30 современными мегаплексами (250 залов) и 2 летними кинотеатрами. Мегаплексы "КАРО", расположенные в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде, Сургуте и Тюмени, ежегодно посещают почти 12 млн человек. По итогам 2017 года "КАРО" была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope. C 2012 года контролирующим акционером сети кинотеатров "КАРО" является консорциум в составе UFG Private Equity, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и предпринимателя Пола Хета, который известен как один из основателей российского кинотеатрального бизнеса. Подробнее: https://karofilm.ru/.