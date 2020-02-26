Отпразднуйте международный женский день в ресторане Gold City

Фото: Дмитрий Сиялов

Уже задаетесь вопросом, где отпраздновать светлый день 8 марта? Ресторан Gold city знает ответ!

Мужчины могут сделать сюрприз своей любимой девушке, заказав на вечер столик в нашем ресторане. Ваш романтический ужин станет поистине незабываемым – живая музыка, огромный выбор блюд на любой вкус, изысканный классический интерьер… Ваша любимая будет приятно удивлена и надолго запомнит это свидание!

Ресторан Gold City ценит и уважает своих гостей, и сделает все, чтобы вечер стал по-настоящему волшебным.

Забронировать столики и уточнить все интересующие подробности можно по телефону 8 (3452) 68-97-97, 68-92-92.