В Тюмень приедет московский Губернский театр

Фото: ТКТО

Спектакль "Приключения Фандорина" покажут в ДК "Нефтяник" 6 апреля в 19:00.

В основе театрального представления лежит роман Бориса Акунина "Левиафан", третья книга из знаменитой серии исторических детективов об Эрасте Фандорине.

После событий, пережитых на Русско-турецкой войне, Эраст Петрович отплывает на судне "Левиафан" в Японию, куда он направлен на службу в качестве секретаря посольства Российской империи. Во время морского путешествия Фандорин снова становится участником детективной истории. На днях в Париже совершено убийство лорда Литтлби и его семьи.

В руке убитого обнаружен значок в виде золотого кита, по всей вероятности, сорванный с убийцы. Это эмблема корабля "Левиафан", которая была вручена вместе с билетом всем пассажирам первого класса. Но кто из них мог совершить такое страшное преступление? Начинается расследование, подозрение падает на пятерых человек, у которых отсутствует золотой кит. Среди них оказывается и Эраст Фандорин…

Как отмечает Сергей Безруков, художественный руководитель постановки: "Наш театр пробует самые разные жанры и направления. Считаю, что в афише любого театра наряду со сложными спектаклями, которые заставляют зрителя "работать", размышлять о затронутых в постановке проблемах, обязательно должны быть спектакли – праздники, на которых можно отдохнуть. Важно, конечно, чтобы это был хороший литературный или драматургический материал. Мы обратились к произведению Бориса Акунина, решив, что настала пора попробовать силы в новом жанре - детектива, которого в афише театра еще не было".

Билеты можно приобрести на сайте.