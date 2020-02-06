Радио ENERGY Тюмень представляет главный экстремальный экшн этой зимы

Радио ENERGY Тюмень приглашает всех любителей зимних видов спорта покорить снежные склоны. Лови бесплатные скипассы в эфире на 96,6 Fm уже сейчас. Присылай ответ на вопрос ведущего на номер 8 (922) 474-09-66 (WhatsApp / Viber).

Приходи на ENERGY IN THE MOUNTAIN, катайся бесплатно! 23 февраля, 12.00, база отдыха Кулига Парк.

– Горячие ведущие радио ENERGY;

– Зимние развлечения в компании друзей;

– Тест-драйв новых внедорожников Mercedes-Benz (запись по телефону 500-528)

– Зрелищные соревнования сноубордистов и горнолыжников по Фристайлу;

– Розыгрыш главного подарка – комплекта зимней экипировки на 30 000 рублей от Quiksilver.

Лови подробности здесь или здесь.

Генеральный партнер – единственный официальный дилер Mercedes-Benz в Тюмени – компания АСТЕРИОН. Главный гость – "Папа Джонс". Партнеры проекта: студия рекламы NOVA, портал geo.pro/tmn/.