Мероприятия февраля для детей: цирковое шоу, мультфильмы и множество спектаклей

Фото: Афиша Тюмень

В феврале юным тюменцам не придется скучать – ребят ожидают интересные спектакли, экскурсии, мультфильмы и многое другое. Проект "Афиша Тюмень" и сайт для родителей "Детки!" подготовили ТОП детских мероприятий февраля, чтобы помочь спланировать зимний досуг правильно.

С первого февраля и до конца месяца на тематической экскурсии "Советское детство" ребята смогут узнать, как проводили время их ровесники в советские годы. Юные участники экскурсии будут выполнять интерактивные задания, с помощью которых их путешествие в мир советского детства станет насыщенным и увлекательным.

Уже 1 и 2 февраля в Тюменском государственном цирке представители самой известной цирковой династии представят новую программу и захватывающие номера, среди которых номер "Корабли пустыни" с очаровательными наездницами и их величественными верблюдами и дрессированные шимпанзе с неповторимым Даном Запашным. Программа покорит сердце каждого зрителя, такое нельзя пропустить!

3 и 4 февраля пройдет благотворительный инклюзивный спектакль "Дежавю" при поддержке правительства Тюменской области, Департамента культуры Тюменской области, Департамента культуры города Тюмени и Центра Культуры и Творчества "Тюмень". Юным тюменцам расскажут об ответственности, последствиях действий, о друзьях и вере в будущее.

Обязательно стоит посмотреть мультфильм "Викинг Вик", который выйдет в широкий прокат уже 6 февраля.

15 и 16 февраля детям предлагают отправиться на каникулы в Африку к бабушке с цирковым артистом львом Бонифацием. Не пропустите спектакль "Бонифаций едет к бабушке" от молодежного театра "Ангажемент".

15, 16 и 22 февраля в Тюменском театре кукол пройдет премьера спектакля "Пузырь, соломинка и лапоть". Маленькие зрители проведут время с интересными персонажами, музыкой, балалайкой, песнями и танцами… Не пропустите!

22 и 23 февраля в Тюменском театре кукол состоится премьера спектакля "Маугли". Всем известные герои покажут детям, что родиться человеком недостаточно, чтобы им стать необходимо развиваться, дарить любовь, заботится о близких, уметь дружить.

В последний день февраля молодежный театр "Ангажемент" покажет спектакль "Иван-царевич и серый волк". Всех желающих приглашают окунуться в театральный мир и историю знакомых героев.