Топ мероприятий в Тюмени на 17–19 января

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" предлагает тюменцам традиционную подборку мероприятий в Тюмени на конец этой недели.

Настольные игры в Академии профессий будущего (10+)

Такие игры развивают в человеке важные soft skills: умение быстро принимать решения, тактически мыслить, работать в команде и многое другое. Эти навыки очень пригодятся детям и взрослым в мире будущего. Участвовать можно не только детям, но и родителям. Продолжительность 3 часа. Подробности и регистрация во встрече.

Когда: 17 января с 18:00 до 21:00

Где: ФабЛаб ТюмГУ, (ул. Ленина, 25, 5 этаж)

Стоимость: первая встреча бесплатно, затем 200 рублей/час для ребенка и 100 рублей/час для взрослого, каждый третий час — бесплатно

Концерт "Крещенские узоры" (6+)

Со сцены будут звучать композиции оркестра русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова. Поддержат музыкантов творческие коллективы Домов культуры и солисты Наталья Малаенко и Михаил Шепеленко. Создавать атмосферу волшебства и уюта будет несравненная ведущая Ольга Глазунова.

Когда: 17 января в 18:00

Где: ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а)

Вход свободный!

Лекция "Церковь и власть: генезис патриархатов" (12+)

Иван Михайлов, религиовед, аспирант ТИУ, предлагает раз и навсегда разобраться с экзотическими терминами из религиозного дискурса, которые часто встречаются в СМИ: автокефалия, томос, уния, каноническая территория и тому подобное, в чем вы больше никогда не запутаетесь. Вместе со спикером у вас есть возможность разобраться в особенностях административной структуры православной церкви, рассмотреть проблему появления автокефальных церквей и патриархатов. Телефон: +7 (3452) 46-49-63

Когда: 17 января в 18:30

Где: музей "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20)

Вход свободный!

Нева. Акустический концерт (16+)

Тюменская рок-группа, созданная в 1985 году Алексеем Шляковым - бессменным лидером коллектива и автором песен. Творчество группы стало проводником удивительной сибирской дикости, шаманства, юродивости и разудалости, что, в конце концов, породило уникальный по форме и содержанию стиль, который сам же автор характеризует как "тотально-фатальный фольклор".

Когда: 17 января, сбор с 19:00, старт в 20:00

Где: YesRockClub (ул. Ленина, 4)

Стоимость: 400 рублей

Спектакль "Вечера на хуторе близь Диканьки" (16+)

Юмор и мистика, приключения, песни и танцы – все это есть в этой истории от великого Николая Гоголя.

Когда: 17 января в 19:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 — 500 рублей

Спектакль "Вечера на хуторе близь Диканьки" (16+)

Юмор и мистика, приключения, песни и танцы – все это есть в этой истории от великого Николая Гоголя.

Когда: 17 января в 19:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 — 500 рублей

Вечеринка "Ретро FM" (18+)

Гостей вечера ждут самые танцевальные хиты 70-х, 80-х и 90-х, а также конкурсы и подарки от "Ретро FM".

Когда: 17 января, сбор с 20:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 300 рублей, депозит при бронировании – 500 рублей

Вечеринка "Эйфория" (18+)

Эйфория — это новая серия вечеринок клуба одиноких сердец. Лекарство от депрессии под самый золотой звук наших дней с командой ВЭЙВ. Приходи оторваться и найти себе пару под всеми любимые хиты из эпохи 2000-х, а так же под лучший поп, r’n’b и хип-хоп современности

Когда: 17 января в 23:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 250 рублей

Спектакль "Я корова" (18+)

Это история о постоянной гонке самосовершенствования в нашем мире. О том, на что человек готов пойти, чтобы стать лучшим? И стоит ли оно того?

Когда: 17 и 18 января в 19:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 400 рублей

Просветительский семинар проекта "Автоледи – за культуру вождения" (0+)

РАСПИСАНИЕ:

10.00 - 11.30 Навыки правильного поведения в случае ЧС.

11.30 - 13.00 Оказание первой помощи.

13.00 - 14.00 Перерыв.

14.00 - 15.00 Техники повышения внимания и стрессоустойчивости.

15.00 - 16.00 Предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций на дороге.

Когда: 18 января с 10:00

Где: автошкола ВОА (ул. Пермякова, 44)

Участие бесплатно!

Спектакль "Вино любви" (16+)

Спектакль по юмористическим рассказам Аркадия Аверченко, где действуют полукарикатурные персонажи, ситуации доведены до абсурда, а финал абсолютно непредсказуем. Впрочем, все ситуации связаны с любовными сюжетами.

Когда: 18 января 18:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 500 рублей

Спектакль "Три товарища" (16+)

Роман Ремарка "Три товарища" – символ человеческих отношений, основанных на благородстве, порядочности, честности и взаимоуважении, на преданности и любви, на тех старых истинах, что из века в век сохраняли наш неспокойный мир от хаоса.

Когда: 18 января в 18:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 300 — 1000 рублей

Кончерто гроссо №VII. Камерата Сибири (6+)

Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Шароев. Концерт посвящен 260-летию со времени кончины Георга Фридриха Генделя. В программе - Концерт для органа с оркестром до мажор.

Когда: 18 января в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 200 рублей

Марафон фильмов с Джимом Керри (16+)

Джим Керри – успешен и узнаваем. Он смешил людей, но, как это нередко бывает, смеялся сам не так часто, как это могло показаться со стороны. Ведь жизнь и судьба знаменитого комика далеко не всегда были выдержаны в жанре комедии. Старт с "Шоу Трумана", в 20:30 — "Вечное сияние чистого разума". Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 18 января в 19:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Концерт Zero People (16+)

Zeroждество — уникальный праздничный концерт Zero People, сайд-проекта участников культовой группы Animal ДжаZ. Рецепт праздника, предлагаемый музыкантами, гениален и прост — камерная атмосфера и максимальная близость к публике, невероятная искренность исполнения и программа, составленная из лучших песен коллектива с добавлением неожиданных кавер-версий и премьер.

Когда: 18 января 20:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 800 рублей

Вечер знакомств и флирта (18+)

В программе вечера: танцы от шоу-балетов для разжигания страсти; конкурсы от ведущего для объединения сердец. Приглашаются все холостяки и холостячки. Подробнее тут.

Когда: 18 января в 20:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 300 рублей (депозит при бронировании — 500 рублей)

Массовые катания на коньках (6+)

Катание проходит каждую субботу и воскресенье (за исключением дней соревнований по фигурному катанию на коньках) на крытом катке. Длительность одного сеанса – 1,5 часа. Подробности по телефону: 8 (3452) 69-38-55.

Когда: каждую субботу и воскресенье в 15:00, 17:00 и 19:00

Где: каток "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, стр.1)

Стоимость: 200 — 450 рублей (+ 100 рублей прокат коньков)

Концерт "Бах и джаз" (6+)

В программе: сочинения И.С. Баха в джазовой обработке Ж. Люсьера. В концерте принимают участие: лауреат международных конкурсов Мария Блажевич (орган), Константин Зернов (контрабас), Яков Кукушкин (ударные инструменты).

Когда: 19 января в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 300 — 500 рублей

Продолжение и подробности можно найти здесь.