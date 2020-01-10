Тюменцы еще могут купить билеты на уникальную "Битву оркестров"

Уникальный-шоу проект "Битва оркестров" вновь пройдет на сцене Дворца культуры "Нефтяник" 29 января 2020 года в 19 часов. Два оркестра – одна грандиозная битва. Билеты уже в кассе и на сайте ДК "Нефтяник".

В конце января Тюменский духовой оркестр под руководством Тимура Бахрова и Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова под руководством Владимира Лавришина вновь сойдутся в нешуточной музыкальной борьбе за звание лучшего оркестра города.

Мероприятие такого формата пройдет в Тюмени далеко не в первый раз. Но поверьте, оркестры знают, чем еще можно удивить искушенную публику! Поэтому не пропустите возможность услышать композиции многих стран, времен и народов в исполнении талантливых тюменских музыкантов.

К тому же, проект "Битва оркестров" уже успел прославиться не только на местном уровне, но и на российском. Команда #общегоры Центра культуры и творчества "Тюмень" приняла участие во Всероссийском конкурсе "Культурная инициатива/Лидерство в креативных индустриях". Из более чем 800 участников были отобраны 100 и тюменская команда вошла в этот список – наши организаторы уже прошли 2 этапа и вошли в ТОП-40.

Команду пригласили на обучение в Москву. В течение четырех дней они обучались в одном из самых лучших мест - университете креативных индустрий Universal University. Культурная инициатива - это программа обучения и поддержки лидеров творческих индустрий в России. За время программы участникам помогают запустить проект с нуля или вывести имеющийся проект на новый уровень.

Не будем раскрывать все секреты, но январский концерт не будет являться завершающим. Уже летом тюменцев ожидает событие еще более серьезного масштаба – Международная "Битва оркестров". Следите за информацией и не пропустите такой потрясающий концерт!

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