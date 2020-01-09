Топ мероприятий в Тюмени на 10–12 января

Проект "Афиша Тюмень" предлагает тюменцам традиционную подборку мероприятий в Тюмени на конец этой недели.

Массовые катания на коньках (0+)

Массовые катания на коньках. Можно приходить со своими коньками или брать в прокат.

Когда: по будням с 19:00 до 21:00, в выходные дни с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00

Где: стадион "Геолог" (ул. Коммуны, 22)

Стоимость: 350 рублей

Спектакль "Битва магов или выпускной в школе волшебников" (6+)

Это спектакль-концерт с цирковыми и иллюзионными номерами: мастерство иллюзии, невероятный круговорот фокусов в таинственной школе волшебников с необыкновенными уроками. Маленьких зрителей ждет магия и волшебство.

Когда: 10 января в 11:00

Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)

Стоимость: 250 — 300 рублей

Настольные игры в Академии профессий будущего (10+)

Игра в умные настолки развивает в человеке важные soft skills: умение быстро принимать решения, тактически мыслить, разбираться в новой теме и т.п. А эти навыки очень пригодятся детям и взрослым в мире будущего. Участвовать можно не только детям, но и родителям. Требуется регистрация тут.

Когда: 10 января с 17:00 до 20:00

Где: ФабЛаб ТюмГУ, (ул. Ленина, 25, 5 этаж)

Стоимость: первая встреча бесплатно, затем 200 рублей/час, каждый третий час — бесплатно

Спектакль "Молодость" (18+)

Спектакль по произведению Ивана Тургенева "Месяц в деревне". Спектакль расскажет, что может случиться, если вдруг все женщины одновременно обратят свое пристальное внимание на одного молодого человека? Что случится с любящими этих женщин мужчинами?

Когда: 10 января в 19:00 и 21:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 300 — 1200 рублей

Показ фильма "Два Папы" (12+)

Что было бы, если бы папа Бенедикт XVI (Энтони Хопкинс) и папа Франциск (Джонатан Прайс) встретились? О чем бы они говорили? Собственно, такую ситуацию и моделирует для своего фильма бразильский режиссер Фернанду Мейреллиш, запомнившийся зрителям своей легендарной кинокартиной "Город Бога". Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 10 января в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Вечеринка "Дыхание ночи" (18+)

За пультом: Dj Ahab и MC Ярик.

Когда: 10 января, сбор с 23:00, старт в полночь

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 300 рублей + депозит 700 рублей

Спектакль "Мишуткина ёлка" (0+)

Спектакль в исполнении артистов Тюменского театра кукол. Медвежонок Мишутка никогда не встречал Нового года, потому что медведи, как известно, зимой спят. Но ему очень хотелось посмотреть на зимний лес, пройтись с друзьями в весёлом хороводе вокруг нарядной новогодней ёлочки, спеть вместе с ними новогоднюю песенку.

Когда: 11 января в 10:30 и 12:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34, органный зал)

Стоимость: 500 рублей

Рождественский бал в Хогвартсе (6+)

Волшебники и люди, не обладающие магическими способностями, школа магии и волшебства приглашает всех на Рождественский бал. В программе вечера - исторические танцы и музыкальные номера.

Также на протяжении всего вечера будет работать чайный уголок, уголок с настольными играми, бальная почта и тематическая фотозона. Чтобы сделать вечер поистине волшебным и увлекательным, рекомендуется обратить внимание на небольшие задания, что будут на билете у каждого гостя, а также освежить в памяти произведения Джоан Роулинг.

Когда: 11 января в 16:00

Где: ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а)

Стоимость: 500 рублей

Концертная программа "Зимний романс" (12+)

Выступят Татьяна Гуляева и Наталья Малых. В программе прозвучат песни советских композиторов, арии из оперетт и джазовые композиции. Обязательна предварительная запись по телефону: 46-13-10.

Татьяна окончила Тюменский государственный институт культуры по направлению подготовки "Вокальное искусств" (профиль – академическое пение). Совершенствовала своё вокальное мастерство на мастер-классах современных оперных певцов (Италия, Финляндия).

Наталья окончила отделение специального фортепьяно на исполнительском факультете Челябинской Академии культуры и искусств. В настоящее время Наталья - концертмейстер Тюменского государственного института культуры.

Когда: 11 января в 16:00

Где: музей "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24)

Стоимость: 250 рублей

Спектакль "Ханума" (12+)

Это классическая комедия-водевиль. Зритель станет свидетелем веселой запутанной интриги. Две свахи, Ханума и Кабато, закручивают историю с женитьбой когда-то богатого, но разорившегося князя Вано Пантиашвили. Гостей театра ждут зажигательные грузинские танцы и тосты, яркие костюмы и много смеха.

Когда: 11 января в 18:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 300 — 1200 рублей

Вечеринка "Дыхание ночи" (18+)

За пультом: Dj Maxx и MC Евгений Павлов.

Когда: 12 января, сбор с 23:00, старт в полночь

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 300 рублей + депозит 700 рублей

Мюзикл "Приключения Буратино" (0+)

Это музыкальный, яркий спектакль-карнавал, спектакль-праздник, который понравится не только юным зрителям, но и их родителям, которые с удовольствием окунутся в атмосферу любимой ими с детства сказки.

Когда: 11 и 12 января в 11:00, 14:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 700 рублей

Спектакль "Умка" (0+)

Добрая и трогательная история о настоящей дружбе белого медвежонка Умки и Мальчика, о безусловной любви и заботы мамы.

Когда: 11 и 12 января в 11:00

Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)

Стоимость: 250 — 500 рублей

Спектакль "Фунтик неуловимый" (0+)

У знаменитого поросенка Фунтика есть талант - он умеет великолепно… обманывать и каждый день обманывает мальчиков и девочек, а деньги отдает жадной Беладонне. Но даже поросята знают, что обманывать – плохо! И Фунтик сбегает от своей злой хозяйки к добрым, а главное честным цирковым артистам. И начинается увлекательная, поучительная история с погонями, переодеваниями и даже перестрелками.

Когда: 11 и 12 января в 12:00 и 15:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 600 рублей

Бэби-спектакль "Шёпот сердца прерий" (0+)

В спектакле настоящие индейцы расскажут маленьким зрителям свои легенды, покажут национальные танцы и даже позволят пострелять из лука. И все это в сопровождении этнической музыки в исполнении тюменской группы "Север Га". Спектакль рекомендован детям от 4 месяцев до 6 лет.

В бэби-спектакле все события будут разворачиваться вокруг ребенка, здесь используются понятная символика индейских образов, интересный и познавательным сюжет, негромкая музыка, постоянное взаимодействие с артистами. Такой формат специально создан, чтобы познакомить ребенка с искусством и сформировать у него собственное представление о мире через восприятие его по аудио, видео и тактильным каналам.

Когда: 11 и 12 января декабря в 11:00 и 17:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 400 рублей

"Королевский цирк" Гии Эрадзе (0+)

Тебя ждет увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости, невероятных человеческих возможностей и изысканного стиля. Эти представления — всегда синтез эстрады, цирка и мюзикла. Каждое действие на манеже — мини-спектакль, в котором гармонично сочетаются сложнейшие трюки, дрессура животных, невероятные образы артистов, авторская музыка и декорации, профессиональное световое оформление и спецэффекты, необычный реквизит и эксклюзивные роскошные костюмы. Не обойдется праздничное представление без главных символов Нового года.

Когда: 11 января в 12:00 и 17:00, 12 января в 15:00

Где: Тюменский цирк (ул. Первомайская, 15)

Стоимость: 800 — 2000 рублей (детям до 3-х лет бесплатно при предъявлении документа, подтверждающего возраст)

Первенство Тюменской области по фигурному катанию на коньках "Тюменские узоры" (0+)

В соревнованиях участвуют спортсмены детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва. Право на участие в соревнованиях имеют девушки и юноши в возрасте от 9 до 17 лет, состоящие в командах, имеющих 1 и 2 спортивные разряды.

Когда: 12 января в 14:00

Где: каток "Прибой" (проезд Борцов Октября, 2а/1)

Вход свободный!

Мастер-класс по созданию бомбочек для ванн (10+)

Бомбочки для ванной — это шипящие в воде шарики, которые содержат в себе косметические масла для ухода за телом и вкуснейшие ароматы для благостного состояния души. На встрече участники будут делать уникальные и полезные бомбочки, смешивать разные цвета, добавлять сливки, какао, сухоцветы, различные масла и просто отдыхать в уютном кафе с хорошей компанией. Телефон для записи: 46-84-09

Когда: 12 января в 14:30

Где: тайм-кафе "Пятый угол" (ул. Республики, 5а)

Стоимость: 400 рублей

City Quiz на тему "Хиты 2010-х" (18+)

Что тебя ждёт? Хиты 2010-х — это Барбара Стрейзанд, Вера Брежнева и, нет, не Меладзе, а Дан Балан и многое другое, что ты, возможно, с лёгкой душой забыл, но обязательно вспомнишь.

Это интеллектуально-развлекательное шоу, во время которого твоей команде нужно отвечать на разные интересные вопросы. Это похоже одновременно на "Брэйн-ринг" и "Что? Где? Когда?". Для участия нужно собрать команду друзей (от 2 до 10 человек) и зарегистрироваться.

Когда: 12 января в 17:00

Где: гриль-бар "Ин да Юса" (ул. Челюскинцев, 10)

Стоимость: 300 рублей с человека

Викторина "Квиз, плиз!" по Вселенной Гарри Поттера (18+)

Это командная игра с 7 раундами вопросов на логику, эрудицию и удачу. В команде могут быть от 2 до 9 участников. Подробности и регистрация тут. А все вопросы будут посвящены сами-знаете-чему.

Когда: 12 января в 18:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 300 рублей с человека

Старый Новый год с Тюменским филармоническим оркестром (6+)

Старый Новый год под музыку Штрауса. Яркие, искрящиеся произведения признанного "Короля вальса" неизменно создают атмосферу Венского бала, где бы они ни звучали.

Такие произведения, как "На прекрасном голубом Дунае" и "Сказки Венского леса" любят люди по всему миру! Уводящие от повседневности в мир мечты, они позволяют даже взрослым почувствовать себя немного детьми. В программе концерта - вальсы, польки, марши Иоганна Штрауса.

Когда: 12 января в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 500 — 1200 рублей

Лига комедийной импровизации BreakFastBand. Финал (12+)

Лига комедийной импровизации BreakFastBand — это новый проект от команды импровизаторов BreakFastBand. Тебя ждут мастер-классы от лучших импровизаторов России, 7 баттлов от тюменских и иногородних команд и только один победитель лиги, который заберет 50 000 РУБЛЕЙ.

Для справки: лига — это соревнование команд в короткой форме импровизации. Никаких заготовок, прописанного сценария и заученных шуток — только сцены, построенные на предложениях зрителей.

Когда: 12 января в 19:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 200 рублей

Выставка "Твой космос" (3+)

Гостей выставки ждут космические тренажёры и испытания на них, симуляторы космических кораблей, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, знакомство с пришельцем, экскурсия по МКС, общение с космонавтами, посещение плазмокомнаты и отправка голоса на Марс, Венеру, Юпитер.

Когда: вплоть до 12 января с 10:00 до 22:00

Где: ТРЦ "Фаворит" (ул. Гнаровской, 12, этаж 2)

Стоимость: от 390 рублей

Продолжение и подробности можно найти здесь.