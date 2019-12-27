Топ мероприятий в Тюмени на 27 - 29 декабря

Фото: паблик "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в социальной сети "ВКонтакте"

Проект "Афиша Тюмень" предлагает тюменцам традиционную подборку мероприятий в Тюмени на конец этой недели.

Новогодняя ярмарка (0+)

Выставка-ярмарка потребительских товаров, рождественских и новогодних подарков, сувениров, елочных украшений.

Когда: вплоть до 30 декабря

Где: Выставочный зал, ул. Севастопольская, 12

Вход свободный!

Спектакль "Как Дед Мороз Забаву от Полкана спас" (0+)

Спектакль по мотивам любимой с детства сказки "Летучий корабль" стане самым запоминающимся новогодним подарком не только для юных зрителей, но и для и родителей. Перед сказкой детей ожидает интермедия возле ёлки "На балу у Золушки".

Когда: 27 декабря в 10:00

Где: ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)

Стоимость: 250 — 500 рублей

Спектакль "Папатека" (6+)

Однажды один обычный мальчик вдруг заявил папе, что больше не любит его. И ушел из дома. Почему это произошло? А где была мама? Почему обрывается связь между родителем и ребенком, а потом ее так непросто восстановить? К чему могут привести эти неосторожно сказанные слова? Об этом и много другом — на спектакле.

Когда: 27 декабря в 19:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 200 рублей

Чёрный КВН (18+)

Чёрный КВН - это КВН, где можно шутить как угодно. В бою за денежный приз сойдутся 4 команды, а победителя определят профессиональное жюри и ТЫ! Приходи смеяться и выбирать лучших! Бронь билетов +7 (904) 471-35-71.

Когда: 27 декабря с 19:00 до 21:00

Где: Дом Печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 200 рублей

Вечеринка "Русский стиль" (18+)

Никаких стилистических границ, только "родной" звук и песни, которые ты знаешь наизусть. ДИДЖЕИ: OG, KARHU, SYNC DJ, DDZ.

Когда: 27 декабря в 23:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 250 рублей

Спектакль Новогоднее настроение (0+)

Бывает так, что новогоднего настроения почему-то нет. Так случилось и с тетей Мышью, портящей волшебный праздник всем обитателям леса. Удастся ли им спасти Новый год и подготовиться к встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой?

Когда: 27 декабря в 15:00, 28 декабря в 10:00 и 12:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 300 рублей

Спектакль "Бременские музыканты" (0+)

Спектакль перенесёт маленьких зрителей в волшебную сказку, где им предстоит вместе с героями радоваться удаче, преодолевать трудности и искать ответы на самые главные жизненные вопросы, а взрослым напомнит о том, как они были детьми, влюблялись, ошибались и с трепетом ждали чуда.

Когда: 27 декабря в 13:00 и 16:00, 28 декабря в 11:00, 14:00 и 17:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 700 рублей

YAM YAM market (0+)

Это выставка-продажа особых вещей, созданных вручную. Здесь ты найдешь особенные подарки - украшения ручной работы, натуральную косметику, предметы интерьера, сладкие презенты и многое другое. С 14:00 до 15:00 — новогодняя сказка (Дедушка Мороз, Снегурочка и Мышка, веселые игры, подарки). В 15:00 — мастер-класс по точечной росписи на елочном украшении. С 15:00 до 16:00 будет работать резиденция Деда Мороза (стихи, загадки, фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой).

Когда: 28 декабря с 10:00 до 22:00

Где: ТЦ "Ямской" (ул. Ямская,118)

Вход свободный!

Новогоднее Party с танцевальной студией "Печать танца 3/15" (0+)

"Новогоднее party" с Танцевальной студией "Печать танца 3/15" приглашает всех родителей и друзей поддержать и посмотреть на творчество своих дорогих детишек. Тебя ждут показательные выступления всех групп, а также яркие и зажигательные BATTLE ALL STYLES.

Когда: 28 декабря в 12:00

Где: мультицентр "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, ст. 1)

Стоимость: 300 рублей

Спектакль "Ладушки, ладушки, Дед Мороз и бабушки" (6+)

Все знают, что за праздник Новый год, все хорошо знают Деда Мороза, но вряд ли кто-то знаком с его бабушкой. Маленьких зрителей ждут вьюга из конфетти, интерактивные игры, танцы и игры, пряничный мастер-класс.

Когда: 28 декабря в 10:00, 13:00 и 15:00

Где: ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)

Стоимость: 400 — 500 рублей

Мюзикл "Приключения Симбы" (0+)

По велению судьбы или все же зова подросткового сердца, Симба решает убежать из дома. Ему не хочется быть ответственным, учиться защищать свой прайд, быть верным другом и любящим сыном. Он бежит в сторону приключений и поиска лучшей и легкой жизни.

Но, как мы знаем, в реальной жизни такого быть не может. На пути у отрекшегося от престола принца встают множество неприятностей и опасностей, с которыми он старается справиться. И получится ли сделать это в одиночку? Ведь у Симбы есть любящие близкие, и внезапно появившиеся друзья. Вернётся ли молодой король домой?

Когда: 28 декабря в 17:00

Где: СОЦ "Зодчий" (ул. Луначарского, д. 2, к. 5)

Стоимость: 200 — 350 рублей

Спектакль "Солнышко и Снежные человечки" (0+)

Ах, как хочется больше тепла!" - говорим мы в зимние морозные дни. Все ждут теплых денечков, особенно во время зимы. И серенький Зайка в лесу, и Белочка в своем дупле, и мудрая Ворона, и даже Медвежонок в своей берлоге, который спит всю зиму. И даже добрые и милые Снежные человечки. Хотя они знают, что Солнышко их пригреет своим теплом и они "превратятся в ручеек".

Когда: 28 и 29 декабря в 10:00, 12:00, 14:00

Где: Тюменская филармония, органный зал (ул. Республики, 34)

Стоимость: 400 — 500 рублей

"Королевский цирк" Гии Эрадзе (0+)

Тебя ждет увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости, невероятных человеческих возможностей и изысканного стиля. Эти представления — всегда синтез эстрады, цирка и мюзикла. Каждое действие на манеже — мини-спектакль, в котором гармонично сочетаются сложнейшие трюки, дрессура животных, невероятные образы артистов, авторская музыка и декорации, профессиональное световое оформление и спецэффекты, необычный реквизит и эксклюзивные роскошные костюмы. Не обойдется праздничное представление без главных символов Нового года.

Когда: 28 и 29 декабря в 15:00

Где: Тюменский цирк (ул. Первомайская, 15)

Стоимость: 800 - 2000 рублей (детям до 3-х лет бесплатно при предъявлении документа, подтверждающего возраст)

Акция "Золотая голова - Золотые пятерки!" (0+)

Заключительная в этом году акция "Золотая голова - Золотые пятерки!", где школьники могут обменять отличные оценки на отличные призы. Главный приз - фирменные наручные часы. Подробнее здесь.

Также тюменцев ждёт розыгрыш ценных призов среди покупателей "Русской ювелирной сети", салона "Золотая лавина", галереи часов и гипермаркета солнцезащитных очков "Техномир", мультибрендового магазина корейской косметики "KEAUTY". Главный приз - сертификат на сумму 10 000 рублей от "Русской ювелирной сети". Отдельный розыгрыш ждёт всех именинников декабря, каждый именинник получит в подарок серебряную подвеску.

Когда: 29 декабря, регистрация с 10:00, старт в 11:00

Где: магазин "Золотая лавина" (ул. Республики, 46)

Участие бесплатно!

Продолжение и подробности можно найти здесь.