В ресторане Gold city отгремят улётные новогодние корпоративы

Фото: GoldCity

Уникальное предложение подготовил тюменский ресторан Gold City в преддверии Нового 2020 года. Гостей ждет захватывающая шоу-программа и эксклюзивное меню.

Уже с 13 декабря в ресторане стартует череда предновогодних мероприятий. Гостям предложат богатый выбор меню, а яркая шоу-программа удивит и впечатлит самого искушенного зрителя.

Ведущими вечеров станут несравненные Сергей Браво и Вадим Нигматов, а радовать музыкальными композициями будет Сергей Емельянов или DJ SID. Эксклюзивную программу готовят барабанщики Hit Beat. Яркие костюмы, незабываемые ритмы барабанов, эффектное шоу и не только ждет гостей.

Кроме того, зрителей порадует шоу-балет Effect, Антон Коновальцев с бармен-шоу и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка.

Успевайте бронировать свободные даты, в стоимость меню входит развлекательная программа. Забронировать столики и уточнить все интересующие подробности можно по телефону 8 (3452) 68-97-97, 68-92-92.

Заведение расположено в живописном уголке города Тюмени, по адресу улица Республики, 281. Интерьер ресторана представлен в классическом, выдержанном стиле.